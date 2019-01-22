ЕС предлагает Украине новый газовый контракт на 10 лет

Транзит газа / Корреспондент

Еврокомиссар Марош Шефчович предложил Украине заключить новый контракт на транзит российского газа сроком на 10 лет. Такое заявление он сделал после трехсторонних переговоров по транзиту газа Украина-ЕС-Россия.

"Новый контракт должен быть минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год", – цитируют Шефчовича "Українські Новини".

Известно также, что трехсторонные переговоры на уровне министров Украины, России и руководства Европейской комиссии состоялись 21 января и продлились всего 40 минут вместо запланированных трех часов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в частности, заявил на переговорах, что российская сторона согласна без каких-либо консультаций продлить действующий с 2009 года контракт и после 2019 года.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет предоставлять российскому "Газпрому" особых условий транзита газа.