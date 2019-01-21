В "Нафтогазе" отказались предоставить "Газпрому" особые условия транзита

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НАК "Нафтогаз Украины" не будет предоставлять российскому "Газпрому" особых условий транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мы не ожидаем, что трехсторонные переговоры в Брюсселе будут эффективными. Украина со своей стороны готова обеспечить транзит газа в соответствии со всеми правилами ЕС. В то же время мы не готовы на какие-то особые условия, которые у нас были с Россией", - цитирует Витренко Deutsche Welle.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" выступили против проверок в "Укрнафте"По его словам, залогом успешных переговоров является совместная разработка экспертами специального соглашения, которое можно было бы подписывать на политическом уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что с ростом объемов поставок российского газа в Европу, которые в 2018 году превысили 200 млрд кубометров, сохраняется возможность транзита и через Украину. Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.