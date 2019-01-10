Климкин рассказал, почему Киев хочет покупать газ на восточной границе Украины

10 января 2019, 18:44

По словам "главдипломата", Украина готова полностью соответствовать всем правилам ЕС для газовой транзитной системы.

Павел Климкин
Павел Климкин / galka.if.ua

Руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что во время грядущих трехсторонних переговоров по газу официальный Киев будет настаивать на приобретении транзитного газа на восточной границе государства.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УНИАН. По словам Климкина, Украина готова полностью соответствовать всем правилам ЕС для газовой транзитной системы в рамках данного вопроса.

"Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии", — подытожил министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" намерен отказаться от 11-миллиардного иска к "Газпрому" ради сохранения транзита газа.

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