В Брюсселе назначили дату переговоров по газу в формате "Россия - ЕС - Украина"

транзит газа в Европу / Reuters

Трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза пройдут 21 января в Брюсселе.

Такую информацию сделал достоянием общественности вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Данная встреча будет основана на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", — написал чиновник на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Шефчович также отметил, что статус Украины как страны для транзита газа по-прежнему является стратегическим для стран, входящий в Европейский союз.

Напомним, ранее Россия "уронила" транзит газа в Европу через Украину. Позднее глава МИД Польши назвал возводящийся "Газпромом" газопровод "Северный поток-2" "убийцей" Украины.