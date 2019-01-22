"Фактически шантаж": Нафтогаз огласил первые итоги переговоров по транзиту

22 января 2019, 13:07

На переговорах впервые официально звучал тезис "о нулевом варианте", то есть отказе Нафтогаза от 2,7 млрд долларов от Газпрома.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз огласил первые итоги переговоров по транзиту / Униан

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко огласил первые официальные комментарии от лица НАК по трехсторонним газовым переговорам касательно продолжения транзита российского газа в Европу через Украину после окончания действующего контракта.

"Газпром продолжил фактически шантаж: настоящие переговоры по транзиту могут быть только после "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом". По мнению Газпрома, это может произойти либо в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае "мирового соглашения" между Нафтогазом и Газпромом", – написал Витренко у себя в Facebook.

Стоит отметить, что впервые официально звучал тезис "о нулевом варианте": "Но я бы НЕ трактовал эти слова просто как отказ Нафтогаза от 2,7 млрд долларов, которые Газпром еще должен доплатить по решению арбитража, поскольку решение арбитража выходят за рамки этих 2,7 млрд долларов".

Читайте такжеПочему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провалВ то же время на вчерашней встрече была впервые зафиксирована общая позиция Европейской комиссии и Украины о том, что упомянутый выше вопрос "восстановление баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом" уже решен способом, который предусмотрен контрактом – в международном арбитраже. И теперь дело только за выполнением этого решения.

"Теперь нужно это донести до европейских, особенно немецких политиков, которые лоббируют Северный поток 2, но при этом заявляют о необходимости сохранения транзита через Украину. Если они искренни в своей поддержке Украины, то они должны требовать от Газпрома немедленно выполнить решение Стокгольмского арбитража и приступить к реальным переговорам по новому транзитному контракту", – озвучил позицию Украины в этом вопросе представитель НАК.

Что касается позиции российского монополиста, то тот готов продолжить текущий контракт между Нафтогазом и Газпромом "в случае возобновления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпром", который Газпром не считает противоречащим украинскому законодательству.

"При этом Газпром не ставит никаких требований по "анбандлингу" (принцип регулирования электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, согласно которому владелец инфраструктуры может заниматься деятельностью, связанной с ее управлением, но не может одновременно быть субъектом смежного рынка – продавать или производить ресурсы – ред.)! Это важно зафиксировать, в частности, для того, чтобы потом нас не обвиняли в том, что о транзите не удалось договориться из-за отсутствия анбандлинга", – подчеркнул Витренко.

В заключение он пояснил, в чем проблема с продолжением текущего контракта.

"Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации Газпрома этот контракт не содержит НИКАКИХ гарантий по объемам транзита, то есть после построения Северного потока 2 Газпром сможет снизить транзит через Украину к нулю, даже если контракт будет продлен на последующие годы", – констатировал исполнительный директор Нафтогаза.

Ранее на встрече Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций. "Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК возьмет 2-месячную паузу на обдумывание предложения.

Напомним, Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Ранее Витренко уже говорил, что судя по всему, Россия не собирается обсуждать с Украиной вопросы транзита газа без отказа украинской стороны от победы в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза начались 21 января в Брюсселе.

При этом руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что во время грядущих трехсторонних переговоров по газу официальный Киев будет настаивать на приобретении транзитного газа на восточной границе государства.

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Газпром Нафтогаз трехсторонние переговоры Еврокомиссия Юрий Витренко транзит газа
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