Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму

В Гааге суд признал, что РФ незаконно экспроприировала активы Нафтогаза в Крыму / delate.info

В нидерландском городе Гаага международный арбитражный суд признал, что в захваченном Крыму Российская Федерация незаконно экспроприировала активы украинской Национальной акционерной компании Нафтогаз.

Украина доказала в суде, что РФ должна предоставить Нафтогазу компенсацию за потерю активов, рассказал на брифинге глава правления НАКа Андрей Коболев.

По словам управленца, украинская компания оценивает сумму компенсации, которую ей должна выплатить Россия, в около 5 млрд долларов.

"Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать…", — заявил Коболев.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания намерена потребовать от России возмещения $8 млрд с учётом процентов

"Сумма, которую требует группа "Нафтогаз", составляет около $5 млрд (около $8 млрд, если добавить проценты)", — написал Витренко в Facebook.

По его словам, расчёты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

В Гааге суд признал, что РФ незаконно экспроприировала активы Нафтогаза в Крыму / Скриншот с naftogaz.com

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военных России провели псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.