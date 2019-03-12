Газпром прекратит транзит газа через Украину в Турцию - источник

Транзит газа / Reuters

Газпром намерен прекратить транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году. Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Соответствующее письмо мы получили от Газпром экспорта. София может обратиться в арбитраж с целью взыскания полагающихся ей транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года, однако такое возможно лишь в том случае, если вторая транзитная ветка Турецкого потока по каким-то причинам пройдёт не через Болгарию", - цитируют Петкову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после выборов в Украине, Москва может транспортировать газ через трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Центральную Европу и наращивать поставки через Северный поток-2.