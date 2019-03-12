После выборов, Россия поменяет "газовую" политику в отношении Украины – Financial Times

12 марта 2019, 03:23

Москва может транспортировать газ через трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Центральную Европу и наращивать поставки через Северный поток-2.

Газпром
Газпром / Politeka

Украина почти исчезла из заголовков мировых изданий. Аннексия Крыма в 2014 году и сейчас воспринимается на международном уровне как суровая реальность. Российские боевики контролируют два крупных города на востоке Украины, но, страна не распалась. Экономика преодолела глубокий кризис и были предприняты некоторые усилия для борьби с коррупцией. Об этом пишет председатель Королевского института политики при Королевском колледже Лондона Ник Батлер в своей статье на Financial Times, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеПутин строит новые газопроводы - OilPriceТем не менее, ситуация в Украине сейчас далека от стабильной. Президентские выборы в конце марта могут привести к тому, что многие из этих достижений полностью изменятся, а это коренным образом повлияет и на европейский газовый рынок.

По данным последных соцопросов, президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко уступают комику Владимиру Зеленскому. Популярность Зеленского, по-видимому, зависит не от успеха его идеологии, а от того, что он является новым лицом в политике. Порошенко имеет позитивные результаты в экономике, но не выполнил обещаний прекратить конфликт с Россией. Есть также желание граждан к переменам.

Тимошенко, которая в прошлом году лидировала в соцопросах, а теперь борется за выход во второй тур, также может выиграть выборы, несмотря на свое не очень радужное прошлое. Она часто выступила против многих ключевых реформ, предложенных МВФ и ЕС для обеспечения прозрачности и снижения коррупции. Отсутствие активной поддержки Запада для Порошенко, несмотря на его достижение в сохранении независимости Украины от России в течение последних 4 лет, говорит о том, что победа Тимошенко будет приемлемой как в США, так и в Европе.

Читайте такжеВашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJНи Дональд Трамп, ни госсекретарь США Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами, и Украина, похоже, не вызывает беспокойства в Вашингтоне. Как США, так и ЕС приняли множество санкций против России, но лишь немногие из них применяются на практике. Бегство за границу сотен тысяч украинцев за последние 5 лет может свидетельствовать о том, что они увидели безразличие к их стране на Западе.

Без заботы Запада, шансы Украины оказаться в российской сфере влияния очень высоки. К концу 2019 года будет завершено строительство нового российского газопровода Северный поток-2 и после этого газ будет поступать через Балтийское море к северному побережью Германии с пропускной способностью 55 млрд кубометров в год. В результате, Украина потеряет транзитные доходы в размере около 3 млрд долларов в год.

Однако теперь возможен совсем другой вариант. После избрания нового президента в Украине, Москва может транспортировать газ через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Центральную Европу и наращивать поставки через Северный поток-2. Это поможет Тимошенко выполнить свое предвыборное обещание снизить цены на газ для украинских потребителей.

В свою очередь, Газпром сможет устранить конкурентов и исключить потребность Европы в дополнительном импорте сжиженного природного газа из США или других стран. Президент Владимир Путин, один из немногих мировых лидеров, понимающий экономику энергетического рынка, получил бы в таком случае растущую долю будущего европейского рынка для экспорта российского газа.

Последствия реконструкции отношений между Украиной и Москвой, конечно, шире, чем рынок газа. Москва хочет вернуть Украину на ее "законное" место в качестве государства-сателлита. Другие страны, оказавшиеся между Востоком и Западом, от Балтии до Балкан, будут дрожать при мысли, что ни Европа, ни США не захотят идти на любую конфронтацию с РФ.

Читайте такжеМеркель недовольна давлением Трампа на Северный поток-2 - BloombergНо по мере того, как энергетические рынки переходят от дефицита к изобилию топлива, меняется и баланс сил. На потребительском рынке, для РФ очень важно получать доходы от экспорта нефти и газа. За 20 лет, прошедших с момента прихода к власти Путина, Россия стала все больше полагаться на денежные средства, полученные от экспорта природных ресуров и сейчас на них приходится 44% всех государственных доходов.

Сейчас Европа и международное сообщество, включая МВФ и других спонсоров, должны использовать президентские выборы, чтобы добиваться от Украины проведения глубоких реформ и прозрачности на энергетическом рынке.

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