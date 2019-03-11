Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом - Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко / photo Alexandr Prokopenko

Після викриття корупційних оборудок чинного президента на армії, він повинен зняти свою кандидатуру з виборів і нести відповідальність за законом.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

Вона нагадала: журналісти встановили, що до української армії постачали непридатні запчастини за завищеними цінами. У справі фігурують бізнес-партнери президента, його фірми та сам глава держави.

Кандидат у президенти України обурилась тим, що в той час, коли українці віддавали останні копійки на воєнний податок, коли інші держави спрямовували гроші власних платників податків на допомогу Україні, через завод "Ленінська кузня", через корпорацію "Богдан" в інтересах президента відмивалися і виводилися за кордон на офшорні рахунки державні кошти, зокрема й з оборонного бюджету.

"Ключові ЗМІ світу сьогодні пишуть про корупцію президента України", – наголосила лідер "Батьківщини".

Те, що корупційні оборудки тривали роками, вже визнали і НАБУ, і Генеральна прокуратура, зауважила вона: "Єдине, чого вони бояться – вимовити вголос, що очолював цю піраміду корупції чинний президент".

Юлія Тимошенко також звернула увагу на те, що притягненню винних до відповідальності сьогодні чиниться шалений спротив. Більшість в парламенті – подільники глави держави, Генпрокурор є кумом президента, Верховний суд перетворений на кишенькову структуру. Але нова влада, запевнила Голова партії, притягне до відповідальності і самого президента, і його корупційне оточення.