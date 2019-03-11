Украине не нужно воевать за Крым и Донбасс – The National Interest

Донбасс/Zik.ua

Через несколько лет после аннексии Крыма чувствуется глубокое разочарование в Киеве. От таксистов до правительственных чиновников, все хотят знать, кто победит в предстоящей президентской гонке, и каким будет следующий шаг их непредсказуемого и пугающего соседа, России.

Но больше всего украинцы разочарованы, потому что внешний мир, похоже, не понимает ключевой роли, которую Украина, сохранив свою демократию, сыграет в определении победителя новой холодной войны, пишет профессор Колледжа по международным делам и безопасности Национального оборонного университета США Питер Ельцов в своей статье на The National Interest, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеРоссия начала стягивать войска в КрымВидный кремлевский идеолог Владислав Сурков недавно заявил, что Россия вернулась к "своему естественному и единственно возможному состоянию великого союза наций, который расширяется и объединяет народы". Но если Украине удастся создать жизнеспособное, инклюзивное и хорошо функционирующее демократическое государство, Россия перестанет расширяться и, вероятно, распадется, как Советский Союз в 1991 году. Если русский народ станет свидетелем создания успешной славянской нации в стране, которую многие из них считают частью России, тогда они будут подвергать сомнению эффективность и законность своей собственной политической системы. Кремль поддерживает определение Александра Солженицына, что Украина является частью России и это может иметь неприятные последствия. Если Украина добьется успеха, то почему Россия не может сделать то же самое?

Принимая это во внимание, Запад должен помочь Украине, не поощряя украинцев вернуть Донбасс и Крым посредством войны, а посредством широкого спектра экономических и политических мер. При нынешнем кремлевском режиме военного решения не существует. Военная помощь должна ограничиваться противодействием любым дальнейшим попыткам России углубить свои территориальные завоевания в Украине. Помощь в укреплении украинской армии и поставках летального оружия, безусловно, полезна.

Читайте такжеВетеран АТО предложил Украине продать Крым СШАЕще важнее то, что США и их ближайшим европейским союзникам необходимо разработать украинскую версию плана Маршалла. Это означает, что на данный момент Украина должна забыть о Донбассе и Крыме. Можно даже построить границу советского типа вокруг аннексированных территорий и вместо этого сосредоточить внимание на внутренних проблемах Украины: надлежащем управлении, этнолингвистической инклюзивности и, что наиболее важно, коррупции. Потерянные территории вернутся в Украину после очередного и окончательного падения России.

Война является решающим фактором в формировании национальной идентичности. Подавляющее большинство русскоязычных украинцев сделали свой однозначный выбор в 2014 году. Они стали лояльными и патриотичными гражданами Украины, которые видят в российском государстве явного агрессора. Кремль консолидировал украинскую нацию, поставив ее на путь создания национальной идентичности, которая не является этнически или лингвистически ограниченной. Если она преуспеет в этом начинании, то Украина станет первым государством в бывшем СССР, где все ее этнические меньшинства считаются равными гражданами и олицетворяют себя с украинским народом. Это достижение, которого Россия не достигла ни при царе, ни при большевиках, ни при нынешнем режиме.

Слово "русский" имеет этническую окраску. Оно не включает в себя несколько национальностей России. Слово "россиянин", навязанное Кремлем посредством законодательства, не имеет шансов стать общим знаменателем идентичности для всех жителей РФ. Уровень расизма и нетолерантности в смеси с глубоким недовольством этнических меньшинств в России не позволят этому произойти. Между тем, слово "украинец" становится национальным названием для всех граждан Украины. Если родившийся в Баку армянин Арсен Аваков, который в настоящее время является министром внутренних дел Украины, но едва говорит на украинском языке, может называть себя украинцем, тогда представители русскоязычных, татарских, молдавских и венгероязычных меньшинств, безусловно, должны сделать то же самое.

Читайте такжеГенерал СБУ объяснил, что нужно для освобождения части ДонбассаСША должны помочь в распространении украинского нарратива. Например, Конгресс мог бы помочь Киеву в создании хорошо финансируемого средства массовой информации, которое будет транслировать о России на русском языке - русскоязычный Голос Украины. Кремль, несомненно, попытается заблокировать его, но это только увеличит его аудиторию по всей России - как в старые добрые советские времена, когда поздно ночью, скрываясь от своих детей, люди по всему СССР настраивали свои радио на волны Голоса Америки. Помимо передачи украинской истории, "Голос Украины" может раскрыть пугающие аспекты путинского режима. Его целевой аудиторией могут быть самые нестабильные и потенциально сепаратистские регионы России: Сибирь, Урал, Татарстан, Чувашия, Тува, Северный Кавказ и даже Санкт-Петербург - бывшая столица Российской империи, в которой было свое сепаратистское движение.

Владислав Сурков предсказал, что Россия будет существовать в геополитическом одиночестве в течение следующих ста, двухсот или даже трехсот лет, но гораздо более вероятно, что старая новая Российская империя прекратит свое существование гораздо раньше. Основная причина этого заключается в том, что общая национальная идентичность России не охватывает всего ее населения. Благодаря советским административным реформам, основанным на ленинских принципах этнического самоопределения, некоторые из этих граждан имеют свои собственные республики: Чечня, Башкортостан, Татарстан, Саха, Бурятия и т. д. При наличии возможности все они будут стремиться к независимости. Кроме того, при свободных выборах даже этнические русские будут стимулировать сепаратистские движения. Как показывают исторические примеры, Сибирь, Дальний Восток, Урал и Кубань быстро пойдут по этому пути. В 1860-х годах сибиряки даже основывали свое движение за независимость.

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова УкраинаНа первый взгляд потенциальный распад России кажется маловероятным и пугающим. Если бы крупнейшая в мире страна с огромным арсеналом ядерного, биологического и химического оружия рассыпалась на куски, можно было бы действительно предвидеть наступление Армагеддона. Даже когда распадался СССР, правительство США было обеспокоено судьбой советских ядерных технологий, которые в то время распространялись между Россией, Беларусью, Украиной и Казахстаном. В 1991 году в своей речи, широко известной как "Цыпленок по-киевски", Джордж Буш-младший предостерегал от радикального национализма в советских республиках, в основном выступая за сохранение Советского Союза в менее угрожающем формате.

Как показала история, слова Буша были наивным просчетом. Советский Союз прекратил свое существование в том же году, и несколько постсоветских республик пошли по пути националистических диктатур. Вопрос о том, будет ли Россия действовать аналогичным образом, во многом зависит от успеха украинского эксперимента. Если Украине удастся создать инклюзивное и хорошо функционирующее государство, то это послужило бы прекрасным примером для России.

Мир действительно может стать свидетелем Армагеддона, во время которого этнические республики начнут войну между собой за наследие мертвой империи. Тем не менее, если Россия распадется как по региональным, так и по этническим границам, то результаты могут быть полезны для всех. Мир может увидеть появление нескольких процветающих государств в Евразии, склонных к сотрудничеству.

Читайте такжеУкраинцы устали от грязных методов Манафорта, поэтому делают ставку на Зеленского - The Daily BeastСегодня борьба с повсеместной коррупцией является единственным наиболее важным элементом на пути Украины к лучшему будущему. Украине не нужна помощь а-ля Пол Манафорт. Вместо этого стране необходимо активное политическое и экономическое сотрудничество, включая крупные иностранные инвестиции. Наряду с Польшей и странами Балтии, Украина остается одной из немногих стран, которые по-прежнему смотрят на Соединенные Штаты с благодарностью, восхищением и ожиданиями сотрудничества.

После значительной неудачной гуманитарной интервенции на Ближнем Востоке мы не можем упустить эту возможность. Помощь в создании экономически успешной и этнически инклюзивной Украины - это способ победить в новой холодной войне. Совместная победа США и Украины открыла бы лучшее будущее для всех народов Евразии, включая и русских.