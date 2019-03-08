Дело Манафорта: стало известно, сколько лет экс-политтехнолог Януковича проведет за решеткой

Пол Манафорт / Reuters

В США суд вынес решение по делу экс-главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Политтехнолога приговорили к 47 месяцам тюремного заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве, сообщает The Hill.

"Жюри присяжных осудило вас за серьезные преступления, очень серьезные", - заявил судья Томас Селби Эллис III.

В то же время наблюдатели предполагали, что Манафорт получит гораздо более жесткий приговор на срок от 19 до 24 лет тюрьмы. При этом приговор уже учитывает те девять месяцев, которые он уже провел в заключении во время судебного процесса.

Суд также обязал Манафорта выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн для возмещения убытков.

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По словам адвоката осужденного Кевина Даунинга, процесс продемонстрировал непричастность Манафорта к делу о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

"Я думаю, самое важное из увиденного нами сегодня это то, о чем мы говорили с самого первого дня: нет никаких свидетельств того, что Пол Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с какими-либо госслужащими из России", - сказал он.

"Он предстал перед судом не из-за чего-либо, что имело бы отношение к сговору с российским правительством с целью оказать влияние на выборы", - заявил судья.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что заработанные в Украине огромные деньгиМанафорт не осмелился включить в декларацию.