Экс-министр спрогнозировал, как кончится история России

27 февраля 2019, 18:07

РФ может "продать" Курилы, сообщил эксперт.

Экс-министр полагает, что история России закончится распадом
История России закончится распадом, считает экс-министр / Reuters

Бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой полагает, что история "поработительницы народов" Российской Федерации закончится распадом.

Чем позже произойдет распад РФ, тем больше финансово пострадают жители этой страны, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, все империи распадались, но еще не было империи с ядерной боеголовкой "под мышкой". 

"Это усложняет решение проблем, которые создает Москва в сегодняшнем мире…", — отметил аналитик.

Также Лановой выразил мнение, что Россия может "продать" Курильские острова японцам за отмену антироссийских санкций и политическую поддержку, вплоть до возвращения РФ в состав "Большой восьмерки".

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад России маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — развал страны почти неизбежен.

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Россия распад Владимир Лановой Курильские острова
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