СМИ рассказали, как в команде Зеленского хотят "перелопатить" Кабмин

Владимир Зеленский со своим предвыборным штабом / GettyImages

В команде Владимира Зеленского, одержавшего с большим отрывом победу во втором туре выборов президента Украины, желает переформатирований Кабинета министров.

Такое сообщение опубликовал портал Апостроф со ссылкой на собственный источник в Верховной Раде.

По его данным, в команде Зеленского желают заменить как минимум пятерых министров, в том числе и по президентской квоте.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Ирину Фриз; министра по делам ветеранов; Владимира Омеляна, министра инфраструктуры; Геннадия Зубко, министра регионального развития, строительства и ЖКХ; Степана Кубива, министра экономического развития и торговли; Игоря Насалика", - рассказал источник.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что в Раде собрались ограничить полномочия Зеленского как президента. Позднее глава Окружного админсуда Киева рассказал, до какого срока триумфатор выборов президента 2019 может распустить парламент.