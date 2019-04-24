Глава Окружного суда рассказал, до какого срока Зеленский может распустить Раду

24 апреля 2019, 17:33

Полномочия действующей Верховной Рады могут длиться и до 16 декабря 2019 года, считает Павел Вовк.

Рада
Зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк пришел к выводу о том, что новый президент Украины будет иметь право распустить нынешний созыв Верховной Рады до 14 июня.

Согласно Конституции Украины, полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания Рады нового созыва. При этом он поясняет, что Верховная Рада полномочна не на протяжении 5 лет, начиная со дня принятия присяги ее депутатами, а в течение 5 лет, которые "завершаются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва".

Вовк напомнил, что на первую сессию парламент собирается не позже чем на 30-й день после официального объявления результатов выборов, при этом законодательство отводит 20 дней на обнародование результатов выборов.

"Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов в Верховную Раду на 27 октября 2019 года, полномочия действующей Верховной Рады могут длиться и до 16 декабря 2019 года…. То есть еще на протяжении 50 дней после дня выборов, что даст президенту Украины право прекратить полномочия Верховной Рады Украины в срок до 16 июня 2019 года", - пояснил судья в Facebook.

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Он также подчеркнул, что периоды, которые прошли между днем проведения выборов и началом работы парламента четырех последних созывов, составили от 32 до 60 дней.

Подсчитав среднее арифметическое, Вовк пришел к заключению что между днем проведения выборов нардепов и открытием первого заседания новоизбранной Рады проходит 48 дней.

"Принимая во внимание сказанное, вполне вероятным не только с теоретической, но с практической точки зрения является сценарий, при котором полномочия действующей Верховной Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть в течение 48 дней после дня выборов", - пришел к выводу судья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях распространяется фейковый пост якобы Владимира Зеленского, в котором людей спрашивают, поддерживают ли они досрочный роспуск парламента.

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Верховная Рада парламент Владимир Зеленский роспуск
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