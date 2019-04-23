Парубий рассказал, откуда "торчат уши" схемы с роспуском Рады

Андрей Парубий / УНИАН

Глава украинского парламента Андрей Парубий назвал циркулирующие в СМИ досрочного роспуска Верховной Рады выдумками людей из команды скрывающегося в России бывшего президента Януковича.

"Конечно, у меня есть информация, что такая схема (распустить Верховную Раду с помощью судебного иска по поводу неработающей коалиции – Главред) готовится. Я даже имел возможность видеть проект указа на основе подобных оговорок... Хочу сказать, что эти авантюры не будут иметь никакой перспективы. Я отслеживаю, конечно. Любые решения суда будут иметь апелляцию", – отметил спикер.

Парубий твердо убежден, что схему роспуска парламента запустили в СМИ люди из команды Януковича,

"Эти схемы - знаете, откуда они вылезают? Когда я говорил о рисках, которые, к сожалению, есть, это тени из прошлого – периода Януковича, о которых мы уже забыли: все его выдающиеся юристы, которые рисовали схемы – и финансовые, и экономические. Они сегодня рисуют такие схемы, чтобы якобы было какое-то решение суда, что коалиция якобы перестала существовать два года назад на основе указа Президента", – подытожил глава Рады.

Напомним, ранее политолог Андрей Золотарев спрогнозировал шаги практически победившего на выборах президента Владимира Зеленского по роспуску Рады. До этого Главред подготовил обзорный материал по поводу того, кто и зачем распускает слухи о роспуске парламента.