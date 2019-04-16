Кто и зачем распускает слухи о роспуске Рады

В Украине заговорили о роспуске Рады / УНИАН

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах, в Украине могут распустить Верховную Раду. Такую ифнормацию активно обсуждают политики и журналисты. Выяснили, возможен ли такой сценарий, и готов ли к нему сам Зеленский.

Роспуск Рады: заявления кандидатов

Вероятность роспуска парламента и его последствия уже прокомментировали все, включая главу державы.

"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году", - заявил Петр Порошенко.

Спикер ВР Андрей Парубий заверил, что "парламент и правительство продолжит работать до конца октября". А глава правительства Владимир Гройсман в случае досрочных выборов уже заявил о готовности баллотироваться в народные депутаты.

Читайте такжеСможет ли Зеленский разогнать Раду"Я никогда не скрывал того, что буду принимать участие в парламентской кампании. Так как считаю, что ещё очень много надо сделать и для этого необходимо разумное большинство, разумная коалиция в украинском парламенте", - заявил Гройсман в эфире одного из телеканалов.

У Зеленского слухи о роспуске Рады пока комментируют аккуратно. Мол, все в рамках закона и интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать..., а действовать по закону. На самом деле, мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал "Интерфаксу" политконсультат кандидата Дмитрий Разумков.

Есть ли основания?

Способ превращения очередных выборов во внеочередные детально описал журналист Сергей Рахманин. По его словам, досрочное прекращение полномочий ВР, согласно статье 90 Конституции, возможно в трех случаях: неспособности депутатского корпуса в течение месяца сформировать парламентскую коалицию; невозможности в течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания; если после отставки Кабинета министров в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

"Был еще четвертый — так называемая неполномочность Рады. Этот способ роспуска ВР не предусмотрен Основным законом, что, однако, не помешало применить его в 2007-м. Тогда треть депутатов добровольно отказалась от мандатов, что позволило тогдашнему президенту Ющенко издать указ о досрочных парламентских выборах. Но сейчас данный механизм не работает: действующее законодательство запрещает партиям "обнулять" предвыборные списки. А потому места нардепов, досрочно сложивших полномочия, автоматически займут те, кто находился на непроходных местах в партийных "табелях", - объяснил Рахманин.

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Юрист Андрей Ирклиенко добавляет, роспуска Рады можно добиться и в суде.

"Как в случае с главой Минздрава Ульяной Супрун и министром МВД Арсеном Аваковым, было обращение в Окружной административный суд Киева. Но для роспуска Рады этого нужны очень веские основания", - добавляет Ирклиенко.

В роспуске заинтересованы оба кандидата

Политолог Николай Спиридонов считает, что слухи о роспуске парламента сильно преувеличены. "Юридически конечно можно найти зацепку. Например, фактически нет коалиции, и были случаи в истории этого парламента, когда он по 30 дней на плановую сессию не собирался – брал очень длительные зимние каникулы. А вот то, что у Зеленскому для похода на выборы нужна команда – уже аргумент. Кто может назвать хотя бы десятку-двадцатку с партии "Слуга народа"? Ему нужно будет все-таки сформировать свою команду, которой по факту не. И для этого нужно время. И октябрь представляется оптимальным месяцем. Он и команду к формированию списков (концу августа) успеет собрать. И рейтинг не успеет еще растерять", - говорит Спиридонов.

И добавляет, что существует и конспирологическая версия. Мол, слухи распускают у Петра Порошенко.

"Якобы Зеленский, такой нехороший, распустит Раду, а президент – нет. То есть, политические элиты, депутаты и парламентские группы могут посмотреть немного благосклоннее на еще действующего президента. Ведь он не собирается распускать Раду. И мы лишних два-три месяца еще досидим. Но эта технология вряд ли сработает. Но думаю, на выборы в ВР пройдут так, как и запланировано – октябре", - уверен Спиридонов.

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Политолог Владимир Фесенко, напротив, считает, что в роспуске Рады заинтересованы оба кандидата в случае своей победы на выборах.

"Петру Порошенко, в случае победы на выборах, нужно сохранить свой рейтинг и электорат, которые он собирал последние полгода. И который будет очень непросто удержать. Сам Зеленский сейчас не даст ответа на эти вопросы. Формально, ему надо быстрее провести выборы в Раду, чтобы сохранить свой электорат, и получить большинство, которого сейчас нет. Но объективно, даже если он захочет приостановить полномочия Рады, сделать это ему будет очень сложно. Если руководство парламента и правительство не согласятся, а это можно сделать не позднее 27 мая, то у него будет не больше недели – десяти дней. Но если они не согласятся, то провести преждевременные выборы будет практически невозможно", - говорит Фесенко.