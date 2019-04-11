Досрочные выборы в Раду: сможет ли новый президент распустить парламент

Мустафа Найем

журналист, народный депутат Украины VIII созыва

11 апреля 2019, 09:22

Когда украинцам стоит ожидать следующих парламентских выборов.

Верховная Рада, Рада-Рада
Верховной Раде вряд ли грозит роспуск / УНИАН

Независимо от того, кто выиграет выборы, новому президенту потребуется большинство в парламенте. Как минимум для назначения нового Генпрокурора, главы СБУ, МИДа и Минобороны. Конечно, есть и экзотический вариант, что Петр Порошенко оставит Юрия Луценко, а Владимир Зеленский согласится работать с действующей командой.

На данный момент ни у Петра Порошенко, ни у Владимира Зеленского контролируемого большинства для таких (пере)назначений нет. Возникает вопрос, может ли новый президент распустить парламент? Теоретически - да. На практике, учитывая сроки, думаю, нереально.

Согласно статье 90 Конституции, Верховная Рада не может быть распущена в последние шесть месяцев срока полномочий. Официально срок полномочий нынешнего состава парламента отсчитывается от даты принятия присяги 27 ноября 2014 года.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреПолгода до этой даты - 27 мая. Инаугурация новоизбранного президента может состояться не ранее 3 мая. Таким образом, теоретически, если инаугурация состоится в самые ранние сроки, у президента есть 23 дня для принятия решения о роспуске Рады.

Но, чтобы получить такое право, согласно Конституции, должны наступить определенные условия.

1. Схема 2007-го года, когда фракция Батькивщины сложила 150 мандатов и вынудила Виктора Ющенко распустить Верховную Раду, сейчас не сработает. В закон о выборах народных депутатов внесены изменения, которые не позволяют съезду партии или блока обнулять избирательные списки. Соответственно, сложение 150 мандатов ничего не решает. Надо будет "заводить" в зал остаток списка, договориться с новыми депутатами и проконтролировать сложение мандатов еще раз. Очевидно, согласятся не все. Если же мандаты сложат мажоритарщики, в их округах объявляются довыборы и схема опять рушится.

К тому же есть статья 82 Конституции, которая говорит, что Верховная Рада является полномочной при условии избрания не менее 2/3 ее состава. Две трети депутатов считаются избранными с момента принятия присяги. Сложение ими мандатов не означает их неизбрания.

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сына2. Есть как минимум еще два способа роспуска парламента. Согласно ст. 90 Конституции, у президента появляется право на роспуск Рады, если удастся (1) на 30 дней заблокировать работу парламента или (2) в течение одного месяца юридически констатировать отсутствие парламентской коалиции.

Но оба эти условия нереальны с учетом временных сроков. У президента не будет месяца, а после 27 мая он потеряет право роспуска парламента.

Таким образом, очевидно, что сразу после выборов начнутся торги, фракции выдвинут свои требования и ключевые президентские назначения окажутся под угрозой или будут заблокированы. Долго уговаривать смысла тоже не будет, очередные парламентские выборы должны состояться всего через несколько месяцев.

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Верховная Рада роспуск выборы-2019 Мустафа Найем
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