В сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады

Владимир Зеленский / Reuters

В соцсетях распространяется фейковый пост якобы Владимира Зеленского, в котором людей спрашивают, поддерживают ли они досрочный роспуск парламента.

Запись появилась на странице в соцсети Facebook с названием "Володимир Зеленський - Слуга Народу".

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?", - говорится в сообщении.

Запись получила более 550 репостов и вызвала резонанс в сети, собрав на момент написания новости более 5 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

В то же время глава пресс-службы штаба Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что данная страница никакого отношения к победителю президентских выборов 2019 года не имеет никакого отношения.

"Это страница фейковая. И твиттер его тоже фейк: у него нет твиттера, только ЗеКоманда", - цитирует Победоносцеву РБК.

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Напомним, ранее политический эксперт Анатолий Октисюк рассказал, чего ждать от Зеленского и с каких сторон его будут "напрягать", а также спрогнозировал будущее Петра Порошенко в политике.

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