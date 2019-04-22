Эксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политике

Петр Порошенко / Reuters

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse в эксклюзивном комментарии Главреду спрогнозировал ближайшие перспективы Петра Порошенко - после его неминуемого ухода с поста президента Украины.

"Если говорить о дальнейших перспективах Порошенко в украинской политике, то можно сказать однозначно, что на премьерство он вряд ли сможет претендовать. А вот провести свою фракцию в Верховную Раду, если это будут досрочные парламентские выборы, ему удастся. Да и осенью он тоже сможет завести свою пусть маленькую фракцию, где все будут лояльны по отношению к нему, то есть "его люди"", - считает он.

По мнению Октисюка, Порошенко может и будет рассчитывать на свой "ядерный" электорат и на те возможности, которые есть у него как у олигарха.

Читайте такжеПолитический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны"У Порошенко есть ядро поклонников, которые, несмотря ни на что, будут голосовать за него, исходя из идеологических соображений. Ведь его действия, например, получение Томоса и создание ПЦУ, нашли отклик у людей. Что бы там ни было, Порошенко останется одним из олигархов, которые будут определять политическое будущее Украины. Он приспособится, переформатируется. Для него проигрыш на президентских выборах – это болезненное поражение, ведь он проиграл дилетанту", - утверждает эксперт.

Как прогнозирует Октисюк, Порошенко все же сумеет остаться в политическом поле Украины - невзирая ни на что.

"Порошенко такой, что договорится со всеми. Он очень прагматичный. Потому у него будет своя квота в парламенте, и из украинской политики он никуда не денется. А если против Порошенко новая власть будет пытаться возбуждать уголовные дела, то он будет использовать это как инструмент защиты своего бизнеса – будет кричать о репрессиях и тому подобном", - подытожил он.

Напомним, ранее Октисюк рассказал, чего ждать от президента Владимира Зеленского и кто его будет "объедать-покусывать".