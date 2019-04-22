Эксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политике

22 апреля 2019, 09:30

По мнению эксперта, исходить нужно из того, что Петр Порошенко - человек крайней степени прагматичности.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse в эксклюзивном комментарии Главреду спрогнозировал ближайшие перспективы Петра Порошенко - после его неминуемого ухода с поста президента Украины.

"Если говорить о дальнейших перспективах Порошенко в украинской политике, то можно сказать однозначно, что на премьерство он вряд ли сможет претендовать. А вот провести свою фракцию в Верховную Раду, если это будут досрочные парламентские выборы, ему удастся. Да и осенью он тоже сможет завести свою пусть маленькую фракцию, где все будут лояльны по отношению к нему, то есть "его люди"", - считает он.

По мнению Октисюка, Порошенко может и будет рассчитывать на свой "ядерный" электорат и на те возможности, которые есть у него как у олигарха.

Читайте такжеПолитический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны"У Порошенко есть ядро поклонников, которые, несмотря ни на что, будут голосовать за него, исходя из идеологических соображений. Ведь его действия, например, получение Томоса и создание ПЦУ, нашли отклик у людей. Что бы там ни было, Порошенко останется одним из олигархов, которые будут определять политическое будущее Украины. Он приспособится, переформатируется. Для него проигрыш на президентских выборах – это болезненное поражение, ведь он проиграл дилетанту", - утверждает эксперт.

Как прогнозирует Октисюк, Порошенко все же сумеет остаться в политическом поле Украины - невзирая ни на что.

"Порошенко такой, что договорится со всеми. Он очень прагматичный. Потому у него будет своя квота в парламенте, и из украинской политики он никуда не денется. А если против Порошенко новая власть будет пытаться возбуждать уголовные дела, то он будет использовать это как инструмент защиты своего бизнеса – будет кричать о репрессиях и тому подобном", - подытожил он.

Напомним, ранее Октисюк рассказал, чего ждать от президента Владимира Зеленского и кто его будет "объедать-покусывать".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
олигарх Петр Порошенко политика президент Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:30
Эксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политике
09:21
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
09:19
Минусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президента мнение
09:10
Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22 Фото
08:52
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
08:44
"Дышит сам": жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
08:30
Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убить
08:20
Зеленский почти втрое обскакал Порошенко: ЦИК обработал более 90% протоколов Видео
08:20
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
08:15
Если Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера мнение
08:02
Выставка собак в МВЦ: номинации и собаки-победители реклама
07:54
Военный эксперт раскрыл подлый план россиян по снижению боеспособности ВСУ
07:53
Может стать жертвой: для Зеленского наступает сложный период мнение
07:51
Google выпустил дудл в честь Дня Земли
07:33
Четыре убийственных дня: что делать во время мощнейших магнитных бурь апреля Видео
07:29
Политический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны
07:20
Смертельное ДТП под Луцком: в полиции назвали возможную причину
07:12
День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
07:01
Чего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать" мнение
06:50
Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому Видео
06:38
Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине
06:25
Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов Видео
06:23
Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье Видео
06:06
Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать
05:40
"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов Видео
05:14
"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото
04:47
Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары
04:09
Европа переходит на газ из Азербайджана
04:01
Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный Видео
03:21
Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании Видео
02:47
ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной Видео
02:35
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:11
В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского Видео
01:45
ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73% Видео
01:29
"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского Видео
01:04
"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента Видео
00:58
В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах Видео
00:28
Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9 Видео
00:22
День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам Видео
00:20
В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто Фото Видео
00:15
Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов Видео
00:08
Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину Видео
00:04
"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского Видео
21 апреля, воскресенье
23:49
Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада Видео
23:31
Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину Видео
23:28
"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов Видео
23:21
"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского Видео
22:53
В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму
22:50
"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу Видео
22:27
Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться