Может стать жертвой: для Зеленского наступает сложный период

Зеленский может пойти по пути "озеленения" Верховной Рады, считает политолог Андрей Золотарев / Скриншот

Разгромная победа Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов – это закономерный и прогнозируемый результат.

Он является заслугой не только Владимира Зеленского и его команды, но и протестом против политики, которую проводил Петр Порошенко. Неприятие политики Порошенко, прикрываемые патетическими лозунгами коррупция и воровство, разделение украинцев на "правильных" и "неправильных", спекуляция на темах, раскалывающих общество – все это привело к тому, что более 70% украинцев отвергают тот курс, которым вел страну Петр Порошенко. Это и трансформировалось в результаты голосования.

Нужно помнить и другое: Владимир Зеленский – первый президент, сформировавшийся в годы независимости Украины, это первый президент, который вырос в большом городе. Но главное – это первый президент, поддержка которого во втором туре "сшила" все без исключения регионы страны. Обратите внимание на его результат даже во Львовской области. Как говорил покойный Валерий Лобановский, "счет – на табло".

Однако теперь для Владимира Зеленского наступает куда более сложная пора. Сумеет ли он отвечать тем ожиданиям и вызовам, которые стоят перед ним?

Тем более, что Петр Порошенко, судя по его выступлению, и дальше будет спекулировать на страхах и угрозах. Во всяком случае "команда ненависти нашей" отнюдь не складывает оружие, выходя уже на грань сепаратизма. Достаточно послушать выступление Петра Порошенко, чтобы в этом убедиться.

Читайте такжеЧего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Поэтому я думаю, что Порошенко будет пытаться взять реванш на выборах осенью. Хотя у меня есть определенный скепсис, ибо такие результаты могут привести к тому, что до осени порошенковская клиентела разбежится, ибо никакой партии БПП, на самом деле, не было. Это было объединение не столько вокруг Петра Алексеевича, сколько вокруг кресла, которое он занимал. А с исчезновением кресла, я думаю, желающих оставаться в соратниках Порошенко заметно поубавится.

Какие вызовы будут стоять перед новым президентом, и как Зеленскому выживать во враждебной среде? Система будет соблазнят нового президента, который шел как антисистемный (его большая поддержка, к слову, во многом этим объясняется). Он оказывается перед выбором – либо эту систему возглавить, либо начать эту систему ломать. Я понимаю, насколько это сложно. Я понимаю, что сиюминутных результатов не будет.

Но если, в отличие от своего предшественника, Владимир Зеленский не будет хотя бы врать и воровать – это будет большой шаг вперед. По крайней мере, общество это сможет оценить.

Также нужно ждать первых инициатив президента, в том числе пакета законов о народовластии: это и закон об импичменте президенту, и закон об ограничении депутатской неприкосновенности, и закон об оппозиции, и закон о всеукраинском и местном референдумах.

Да, есть риск, что сам же Зеленский может стать жертвой закона об импичменте. Но, если уж ломать систему, то нужно принять и то, что реформаторы порой становятся первыми жертвами реформ. Но если на одной чаше весов выгода, которую получает общество, а на другой – персональная политическая судьба, то я понимаю, что порядочный человек сделает выбор в пользу первого.

Читайте такжеПрощайте, самый отвратительный президент в истории УкраиныВ отношении Верховной Рады у Зеленского есть два варианта сценариев.

Первый – насколько мы видим в позиции Зеленского и его команды нет никакой агрессии по отношению к Верховной Раде, то есть на его столе не лежит рабочий план по разгону ВРУ. Потому, скорее, он может пойти по пути "озеленения" Верховной Рады, то есть когда под нового президента будет сложено ситуативное большинство, которое будет принимать предлагаемые президентом законопроекты. Тогда эта ВРУ может заработать.

Второй – путь через судебные решения и принудительный диалог депутатов с народом.

Мне кажется, что для страны лучше те рецепты и действия, которые не будут вести к каким-то обострениям политической ситуации.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для "Главреда"