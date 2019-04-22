Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов

Центризбирком обработал свыше 80% протоколов, Владимир Зеленский серьезно опередил Петра Порошенко / Reuters

После голосования в рамках второго тура выборов президента Украины 2019 в Центральной избирательной комиссии в понедельник утром, 22 апреля, обработали более 80% электронных протоколов.

На выборах 2019 не изменился лидер — с непреодолимым отрывом побеждает кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский, говорится на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме уже обработали 80,78% протоколов, Зеленский набрал 73,09% голосов (11 млн 36 тысяч 150 избирателей).

За единственного конкурента Зеленского — действующего президента Петра Порошенко — проголосовали 24,57% избирателей (3 млн 709 тысяч 935 украинцев).

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Позже появились данные ЦИК о подсчете протоколов — Зеленский серьезно опережал Порошенко. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.