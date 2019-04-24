Сбить еще до взлета: в Раде собрались ограничить полномочия Зеленского, важные нюансы

24 апреля 2019, 11:10

Инициатором выступает партия Самопомощь.

Зеленский
В Раде собрались ограничить полномочия Зеленского / Reuters

Партия Самопомощь выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019.

Вероятной датой принятия закона называется уже 25 апреля.

Более 80 законов, принятых в разное время, излишне, по мнению депутатов, расширили полномочия главы державы. К примеру, именно за ним остается право назначать главу энергетического регулятора – НКРЭКУ.

Новый же закон прописывает и процедуру импичмента президента.

Нардеп Надежда Савченко, комментируя новые законодательные инициативы, уже отметила, что таким образом Зеленского будут стараться "сбить еще до взлета".

"Сейчас Самопомощь срочно внесет, в среду комитет одобрит, а в четверг, возможно, поставят на голосование этот новый законопроект о президенте… По этому новому закону, 71 статья президента, которая существует сейчас, этим законом устраняется", – уточнил политический эксперт Владимир Кацман в эфире 112 Украина.

Читайте такжеКравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее ПорошенкоПо его словам, в этом случае президенту вместо администрации остается канцелярия. Кроме того, у него намерены отобрать право назначать состав СНБО.

"…фактически у президента отнимутся все полномочия, включая возможность оспорить этот законопроект. Потому что он сможет его оспорить только через полгода в Конституционном суде", – добавил эксперт.

Напомним, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.Напомним, на специальных избирательных участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где голосовали военнослужащие, Владимир Зеленский с минимальным отрывом одержал победу у действующего президента Петра Порошенко.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.

"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Верховная Рада Владимир Зеленский законопроект ограничения Самопомощь Кацман
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