Надежда Савченко

27 марта 2018, 00:14

Политик, депутат Верховной Рады VIII созыва, Герой Украины, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Надежда Савченко

Дата и место рождения

11 мая 1981 года, Киев.

Образование

Окончила школу № 238.

В 2009 году закончила обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. В качестве штурмана она обучалась по классу бомбардировщика Су-24, однако в конце обучения её направили на другую машину — вертолёт Ми-24.

Служба в ВСУ

Капитан ВСУ. Служила по контракту в железнодорожных войсках радисткой. После этого подписала контракт на службу в 95-й аэромобильной бригаде в Житомире. В 2004—2005 годах в составе миротворцев принимала участие в миссии в Ираке, полгода служила стрелком. По окончании учебы служила штурманом-оператором Ми-24 в Бродах. Имеет 170 часов налёта и 45 прыжков с парашютом. В 2016 году Минобороны заявило об увольнении Савченко в запас приказом министра от 10 ноября 2014 года.

Участие в АТО и плен

Принимала участие в боевых действиях в зоне АТО в 2014 году, была в аэропорту Краматорска. Также была добровольцем батальона "Айдар" с позывным "Пуля". Участвовала в боях у поселка Металлист под Луганском, где попала в плен террористов 17 июня. РосСМИ обвинили Надежду Савченко в корректировке огня, приведшего к гибели двух журналистов РФ.

Заключение и уголовное преследование в России

В начале июля 2014 была вывезена в РФ. Савченко рассказала, что была вывезена с мешком на голове и в наручниках, а в РФ похитители передали её "лицам в камуфляжной форме". Адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что после просмотра телепередачи Савченко заявила, что опознала в Игоре Плотницком одного из своих похитителей, который передал ее сотрудникам ФСБ. Позже Савченко также опознала другого участника процедуры её вывоза в РФ. Им оказался Павел Карпов, которого СМИ называли куратором представителей правых движений в АП РФ под руководством Владислава Суркова.

В свою очередь в Следкоме РФ заявили, что Савченко якобы пересекла российско-украинскую границу самостоятельно под видом беженца без документов и была задержана в РФ.

Адвокатами Савченко в российском суде выступили Илья Новиков и Марк Фейгин.

25 сентября стало известно, что ее перевезли в московский СИЗО "Печатники".

10 октября 2014 решением ПЦ "Мемориал" Савченко официально признана политическим узником.

С конца 2014 года Савченко объявила бессрочную голодовку.

В июле 2015 года Савченко была этапирована в Ростовскую область, — в СИЗО-3 (женская тюрьма) города Новочеркасска.

22 марта 2016 года городской суд Донецка Ростовской области приговорил Надежду Савченко к 22 годам заключения и штрафу в 30 тысяч рублей за незаконное пересечение границы.

Освобождение

5 апреля 2016 года президент П.Порошенко в телефонном разговоре с Савченко сообщил ей, что принято решение об её обмене.

25 мая 2016 года была помилована указом В.Путина по просьбе родственников российских журналистов, погибших, как посчитал суд, в результате действий Савченко. В тот же день Савченко доставили из Ростова-на-Дону в Украину. Одновременно президент Украины помиловал двух российских спецназовцев ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осуждённых в Украине, их передали РФ.

Политическая деятельность

14 сентября 2014 съезд "Батьківщини" принял Савченко в ряды партии и выдвинул кандидатом в депутаты Рады, отдав первое место в предвыборном списке.

26 января 2015 Савченко стала членом украинской делегации в ПАСЕ.

Во время пребывания в заключении Савченко инициировала принятие закона, причисляющего осужденным срок предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Закон был принят 26 ноября 2015 и подписан президентом 22 декабря.

По состоянию на февраль 2017, по "закону Савченко" на свободу вышли 7,7 тысяч преступников, в том числе не менее тысячи убийц.

Закон вызвал массу возмущения как среди правоохранителей, так и среди политиков и общественности.

18 мая 2017 Рада проголосовала за отмену закона. 17 июня соответствующий закон был подписан президентом.

13 декабря 2016 года Савченко встретилась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Это породило бурю возмущения со стороны П.Порошенко и других украинских политиков. Савченко пригласили в СБУ для дачи свидетельских показаний. За ведение ни с кем не согласованной деятельности, 15 декабря Савченко исключили из рядов "Батьківщини", 22 декабря 2016 года ее исключили из украинской делегации в ПАСЕ.

Кроме того, журналисты устроили Савченко встречу в кафе с "поверенным" человеком Захарченко, которую играл профессиональный актер. На встрече было записано разговор, и освещены отношение Савченко к "ДНР" как к партнеру по переговорам, с обещанием помочь в открытии культурного центра "ДНР" в Киеве на рождественские праздники.

24 февраля 2017 года Савченко посетила "ДНР", нарушив порядок пересечения линии разграничения.

Все эти события кардинально изменили отношение к Савченко как со стороны общества и политикума, так и со стороны СМИ. Из символа борьбы с российской агрессией она постепенно перешла в разряд маргинальных политиков и стала объектом откровенного троллинга.

14 апреля 2017 года партия "Наступ" изменила название на "Общественная платформа Надежды Савченко" и избрала Савченко своим председателем.

В июле 2017 года Савченко заявила о намерении участия в президентских выборах.

Дело Рубана

В марте 2018 года после задержания на линии разграничения главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана с арсеналом оружия, Савченко пришла на суд и выразила Рубану свою поддержку.

СБУ направила Савченко вызов на допрос на 13 марта. Однако, утром 12 марта Савченко отбыла с зарубежным визитом. Также стало известно, что в подозрении СБУ в отношении Рубана фигурирует друг и помощник Савченко Олег Мезенцев.

Интересные факты

В одном из интервью Савченко призналась, что когда ей был 21 год, работала в службе "секс по телефону".

Надежда также заявляла, что любит заниматься рукоделием.

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Савченко Надежда Савченко
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