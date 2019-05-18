Порошенко напоследок дал Зеленскому 6 советов

Порошенко дал советы Зеленскому / Reuters

В последние дни своего президентства Петр Порошенко решил поделиться опытом с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским, и дал ему 6 дельных советов относительно внешней политики. Отметим, 20 мая, в понедельник, Владимир Зеленский примет присягу.

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко в ходе празднования Дня Европы в Киеве, передают Українськi Новини.

Во-вторых, он порекомендовал Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Пятым пунктом Порошенко призвал усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.

Последний совет Порошенко касается того, что новый Президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.

Добавим, что в 16 мая, сразу после того, как Верховная рада Украины назначила дату инаугурации нового президента, Марина Порошенко, супруга действующего президента Украины, посоветовала жене новоизбранного президента страны - Елене Зеленской, не слушать политтехнологов.

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала Порошенко преемнице.

Также ранее Порошенко дал Зеленскому напутственный совет.