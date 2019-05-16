Жена Порошенко посоветовала Зеленской не слушать политтехнологов

Марина Порошенко / mincult.kmu.gov.ua

Марина Порошенко, супруга действующего президента Украины, посоветовала жене новоизбранного президента страны - Елене Зеленской, не слушать политтехнологов. Об этом пока еще первая леди Украины рассказала в интервью "НВ".

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала Порошенко преемнице.

По словам Марины Порошенко, первая леди просто обязана чувствовать причастность к своему проекту, чтобы достичь результата.

"Когда она видит, что не может чего-то не делать, только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей соприкосновенности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов", - добавила первая леди.

Напомним, ранее Главред предлагает узнать необычные и интересные факты о супруге Зеленского – Елене, которой предстоит стать первой леди Украины.

Также ранее Елена Зеленская призналась, что не против поговорить с супругой Порошенко.