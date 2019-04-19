"Как ей живется": жена Зеленского не против поговорить с супругой Порошенко

Елена Зеленская / Фото: Апостроф

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена заявила о том, что не против встретиться с супругой Петра Порошенко Мариной.

"Кстати, я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но на самом деле я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично — размышлять на такие темы", - подчеркнула она в интервью Сегодня.

Елена Зеленская также ответила на вопрос, что она думает о том, что вскоре может стать первой леди страны.

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"Честно говоря, с любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди — это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того", - добавила Елена Зеленская.

Напомним, ранее жена Порошенко рассказала о шансах на победу ее мужа на президентских выборах.