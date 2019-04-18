Жена Зеленского рассказала о подготовке к дебатам и оценила "черную" кампанию против мужа

Елена Зеленская / Фото: Апостроф

Кандидат в президенты Владимир Зеленский активно готовится к предвыборным дебатам со своим оппонентом Петром Порошенко.

Как подчеркнула жена Зеленского Елена в интервью Апострофу, Порошенко является более опытным оратором.

"Конечно, любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, наш гарант - очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он сейчас готовится", – отметила Елена.

Она также оценила "черную" кампанию против ее мужа с обвинением в наркомании.

"Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет, с просьбой поддержать нас. Но случается такое, что они сами уже не выдерживают этой лжи. Они говорят правду и это приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, так что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь, вот и все", – добавила Елена Зеленская.

Напомним, ранее стало известно о результатах переговоров представителей кандидатов в президенты накануне дебатов.