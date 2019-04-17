Жена Зеленского рассказала об общении мужа с журналистами

Елена Зеленская советует мужу больше учиться, меньше тратить время за общение с прессой / Фото: Апостроф

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена Зеленская рекомендовала мужу реже общаться с журналистами, поскольку он занят подготовкой к дебатам, а общение с прессой занимает много времени.

"Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому-то отказывают, но многим нет. Просто все успеть нереально. Одна из претензий заключается в том, что он опять же, неопытный, но знания и опыт накапливаются. Все последние месяцы он этим занимался, у него целыми днями идут консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - отметила Зеленская в интервью Апострофу.

Читайте такжеПри Зеленском улучшения отношений с Россией не произойдетСупруга шоумена уверяет, что они долго обсуждали целесообразность участия ее мужа в дебатах. Впоследствии решили, что ряд планов не были полностью изложены во время предвыборной кампании, поэтому важно до избирателей их донести.

Зеленская подчеркнула, что с помощью дебатов кандидат сможет попробовать переубедить избирателей, которые обвиняют его в некомпетентности, отсутствии опыта и программы.

Напомним, штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили с НСК Олимпийский трехстороннее соглашение о проведении на спорткомплексе дебатов перед вторым туром президентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 21 апреля.