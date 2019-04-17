Дебаты Зеленского и Порошенко: где смотреть, когда начнется и как попасть

17 апреля 2019, 16:13

Долгожданный "баттл" между кандидатами в президенты пройдет совсем скоро.

Дебаты
Дебаты начнутся в пятницу, в 19:00

16 апреля штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили с НСК Олимпийский трехстороннее соглашение о проведении на спорткомплексе дебатов перед вторым туром президентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 21 апреля.

Команда Зеленского хотела разрешить продажу алкоголя на стадионе, однако затем этот пункт убрали. Бесплатная раздача билетов уже начата.

До сих пор не определены ведущие дебатов и вообще неизвестно, будут ли они вообще принимать участие в шоу.

"Роль ведущих очень важно, чтобы обе стороны им доверяли. Ведь есть некоторые телеканалы, которые не будут восприниматься другой стороной ", - сказали в штабе Порошенко.

Мероприятие обойдется в 6-8 млн гривен. По его словам, из фондов Порошенко и Зеленского на дебаты на стадионе НСК будут выделены 3-4 млн гривен.

Где пройдут дебаты

Дебаты кандидатов в президенты пройдут на НК Олимпийский в Киеве.

На поле стадиона уже начали устанавливать сцену, на которой сойдутся кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Монтаж начался 15 апреля вечером и будет завершен в день "баттла". При этом не исключено, что сцен на сцен на стадионе будет две - для каждого из кандидатов – и они будут расположены друг напротив друга.

Где смотреть

Прямую трансляцию будут осуществлять все крупные телеканалы Украины.

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Когда начнутся дебаты

Сами дебаты начнутся в 19:00 по киевскому времени, но для тех, кто захочет прийти пораньше, рамки безопасности на стадионе будут открыты с 16:30.

Стоит отметить, что войти на стадион смогут не все желающие, а только те, кто будет предварительно зарегистрирован. О регистрации на дебаты – ниже.

Также людей просят не проносить на стадион файеров, дудок, барабанов, пиротехнику.  

Также нельзя будет проносить с собой алкоголь.

Сколько будут длиться дебаты

Предварительно, стороны уже согласовали регламент вербального противостояния. Дебаты должны будут длиться не менее 90 минут, согласно постановлению ЦИК. Но, не исключено, Порошенко и Зеленский договорятся о более длительной встрече.

Кроме того, дебаты начнутся со вступительного слова, которое произнесет каждый из кандидатов в президенты. На краткое изложение у Порошенко и Зеленского будет по по 5 минут.

Того, кто начнет выступать первым, а кто вторым, определит жеребьевка.

После вступительных слов кандидатов начинается дискуссия - в формате телебатов на Общественном они должны длиться 36 минут, но с учетом продленного формата, могут длиться и дольше. 

Каждый кандидат может поставить своему оппоненту 5-6 вопросов.

"В этом есть отличие от пресс-конференции. Во время дискуссии вопросы друг другу задают кандидаты. В положении ЦИК регламентируется, что вопрос должен длиться не более 1 минуты, а продолжительность ответа не более 3 минут", - сказал Олег Медведев, спикер предвыборного штаба Порошенко.

Как попасть на дебаты Зеленского и Порошенко

У Порошенко желающим поглядеть на будущего президента вживую предлагают предварительно зарегистрироваться. Для того, чтобы это сделать, надо пройти по ссылке и заполнить анкету:

Анкета

Своих сторонников у Порошенко призывают принести с собой флаги, и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза.

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В штабе действующего президента уже пожаловались, что команда оппонента якобы принялась ночью бесплатно распространять билеты.

"Какие-либо попытки зарегистрироваться на сайте и приобрести билет заканчиваются неудачей... Я не единожды пытался ночью и за 10-15 минут перед брифингом зарегистрироваться и приобрести билет – у меня это не выходит", - пожаловался Олег Медведев, спикер избирательного штаба Порошенко.

По его мнению, это создает подозрения, что в фан-зоне планируют "сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито".

Также можно получить билеты на сайте debaty2019.

Желающим стоит поспешить, так как стадион Олимпийский после реконструкции способен вместить 70 тысяч человек.

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