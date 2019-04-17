"Новые условия команды президента": Зеленский объявил о начале бесплатной раздачи билетов на дебаты

17 апреля 2019, 08:03

Он напомнил, что дебаты состоятся 19 апреля, начало в 19:00.

Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко
Зеленский объявил о начале бесплатной раздачи билетов на дебаты / кадр из видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое обращение на НСК Олимпийский, в котором объявил о старте бесплатного распространения билетов на дебаты между ним и Петром Порошенко.

Получить бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона можно здесь. Один человек может зарегистрировать лишь два бесплатных билета.

"Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту", — говорится в сопроводительном к видеообращению сообщении.

Читайте такжеПолитолог о "дебатах" Порошенко: "Это были прощальные гастроли большого артиста"При этом Зеленский рассказал о новых условиях команды президента: они хотят поставить на стадионе две сцена вместо одной, а зрителей рассадить по разным зонам – в зависимости от того, за кого они собрались голосовать во втором туре. Сам Зеленский подчеркнул, что с позицией разделения народа Украины на "своих" и "чужих" он категорически не согласен.

В завершение кандидат напомнил, что дебаты состоятся 19 апреля, начало в 19:00.

Ранее представитель избирательного штаба кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 Владимира Зеленского Сергей Шефир сообщил, что рабочие группы кандидата и его соперника — действующего президента Петра Порошенко — не пришли к согласию насчет того, как будут проходить стадионные дебаты.

Перед этим сообщалось, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.

Напомним, 14 апреля Петр Порошенко приехал на Олимпийский — ради дебатов с Зеленским. Однако в штабе того шоумена заранее публично утверждали, что он на них не прибудет. Поэтому Порошенко пришлось дать пресс-конференцию. Далее действующий президент даже спел для Зеленского — выступая на сцене перед своими поклонниками.

Позднее социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко, а сколько — равнодушны к этому мероприятию.

Как сообщалось, Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов. По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

Кроме того, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

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