"Новые условия команды президента": Зеленский объявил о начале бесплатной раздачи билетов на дебаты

Зеленский объявил о начале бесплатной раздачи билетов на дебаты / кадр из видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое обращение на НСК Олимпийский, в котором объявил о старте бесплатного распространения билетов на дебаты между ним и Петром Порошенко.

Получить бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона можно здесь. Один человек может зарегистрировать лишь два бесплатных билета.

"Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту", — говорится в сопроводительном к видеообращению сообщении.

Читайте такжеПолитолог о "дебатах" Порошенко: "Это были прощальные гастроли большого артиста"При этом Зеленский рассказал о новых условиях команды президента: они хотят поставить на стадионе две сцена вместо одной, а зрителей рассадить по разным зонам – в зависимости от того, за кого они собрались голосовать во втором туре. Сам Зеленский подчеркнул, что с позицией разделения народа Украины на "своих" и "чужих" он категорически не согласен.

В завершение кандидат напомнил, что дебаты состоятся 19 апреля, начало в 19:00.

Ранее представитель избирательного штаба кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 Владимира Зеленского Сергей Шефир сообщил, что рабочие группы кандидата и его соперника — действующего президента Петра Порошенко — не пришли к согласию насчет того, как будут проходить стадионные дебаты.

Перед этим сообщалось, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.

Напомним, 14 апреля Петр Порошенко приехал на Олимпийский — ради дебатов с Зеленским. Однако в штабе того шоумена заранее публично утверждали, что он на них не прибудет. Поэтому Порошенко пришлось дать пресс-конференцию. Далее действующий президент даже спел для Зеленского — выступая на сцене перед своими поклонниками.

Позднее социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко, а сколько — равнодушны к этому мероприятию.

Как сообщалось, Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов. По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

Кроме того, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.