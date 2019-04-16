Партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Опубликованы свежие партийные рейтинги

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, 12,4% украинцев проголосовали бы за партию Слуга народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом второе место с 7,5% занимает партия Оппозиционная платформа - За Життя. За ней с 6,6% следует партия Блок Петра Порошенко Солидарность, 5,8% голосов набирает партия Всеукраинское объединение Батькивщина, 2,4% - партия Гражданская позиция; 2,4% - партия Сила и Честь; 2,3% - Радикальная партия Олега Ляшко, 2,2% - партия Всеукраинское объединение Свобода; 1,1% - партия Оппозиционный блок.

Кроме того, 0,7% - партия Блок Святослава Вакарчука; 0,6% - партия Объединение Самопомич; 0,5% - партия Наши; 0,5% - партия УКРОП.

Отмечается, что остальные партии в целом поддержали бы 2,7% респондентов; 1% опрошенных вычеркнули бы в бюллетене все партии, испортили бы бюллетень; 5,1% - решили бы не участвовать в голосовании; 42,9% - не определились, за кого голосовать; 3,1% - отказались отвечать на вопросы.

Читайте такжеПолитолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского

Как подчеркнул заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, если бы они проводились в середине апреля, то пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, а у 2 партий рейтинг близок к проходному барьеру.

Он отметил, что эти результаты рассчитаны по отношению к тем, кто определился со своим выбором.

При этом 25,9% украинцев, которые определились с выбором, проголосовали бы за партию Слуга народа, 15,7% - за партию Оппозиционная платформа - За Життя, 13,9% - за партию Блок Петра Порошенко Солидарность, 12,1% - за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 5,1% - за партию Гражданская позиция, 5% - за партию Сила и Честь, 4,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 4,6% - за партию Всеукраинское объединение Свобода, 2,3% - за партию Оппозиционный блок, 1,5% - за партию Блок Святослава Вакарчука, 1,4% - за партию Объединение Самопомич, 1,1% - за партию Наши, 1% - за партию УКРОП, за другие партии – в целом 5,6%.

/ kiis.com.ua

Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.

Напомним, согласно опросу КМИС, во втором туре президентских выборов 72,2% опрошенных украинцев готовы проголосовать за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.