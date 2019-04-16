Раскрыты разногласия между соратниками Зеленского и Порошенко насчет дебатов на стадионе

Между соратниками Владимира Зеленского и Петра Порошенко есть разногласия насчет организации дебатов на стадионе / НБН

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 Владимира Зеленского Сергей Шефир сообщил, что рабочие группы кандидата и его соперника — действующего президента Петра Порошенко — не пришли к согласию насчет того, как будут проходить стадионные дебаты.

У Зеленского хотят, чтобы люди могли свободно попасть на дебаты и считают, что соратники противника затягивают переговорный процесс, приводит ТСН слова Шефира.

По данным издания, сторона Зеленского предложила проводить дебаты на одной сцене, разместить на трибунах 30% сторонников этого кандидата, столько же сторонников Порошенко, а остальные места предложили оставить всем желающим посмотреть на дискуссию.

В штабе Порошенко считают, что дебаты должны пройти по-другому — хотят, чтобы было две сцены — по сцене для каждого кандидата, а на трибунах все места должны быть поровну распределены между сторонниками оппонентов.

"Это должна быть содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу, которое пока что стремится организовать наш оппонент. По нашим данным, уже завозит туда сценическое оборудование…", — сказал спикер штаба президента Олег Медведев.Читайте также"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже стало известно, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.