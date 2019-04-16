Порошенко и Зеленский договорились с НСК Олимпийский насчет дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" - по поводу проведения дебатов.

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня с утра было подписано трехстороннее соглашение - между НСК "Олимпийским", представителями избирательныъх штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля ", - сообщил он.

Также, по словам Медведева, вечером во вторник, 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - не удержался он от ироничного выпада в сторону оппонентов.

Напомним, ранее, 14 апреля, Петр Порошенко приехал на крупнейший столичный стадион НСК Олимпийский - ради дебатов со своим оппонентом по второму туру президентских выборов президента 2019, Владимиром Зеленским. Однако в штабе того шоумена заранее публично утверждали, что он на них не прибудет. Поэтому Порошенко пришлось дать пресс-конференцию. Далее действующий президент даже спел для Зеленского - выступая на сцене перед своими поклонниками.

Позднее социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко, а сколько - равнодушны к этому мероприятию.