Социологи узнали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос

Петр Порошенко и Владимир Зеленский дебаты на Олимпийском / коллаж Главреда

41,9% граждан Украины считают, что необходимо обязательно провести дебаты между вышедшими во второй тур выборов 2019 кандидатами в президенты − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Киевского международного института социологии. 26,7% респондентов желают, чтобы дебаты состоялись. 24,7% опрошенных назвали дебаты ненужными, а 6,6% − все еще не определились со своей позицией либо отказались от ответа.

Далее, 51,3% респондентов полагают, что дебаты отнюдь не важны для их выбора, а еще 8,4% − не определились либо казались отвечать.

В конечном итоге, 14,9% респондентов заявили, что без дебатов не смогут определиться с выборами. Еще 25,3% опрошенных говорят, что результаты дебатов для них скорее важными, нежели нет.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 апреля, Петр Порошенко прибыл на киевский стадион НСК Олимпийский - для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако в штабе шоумена заранее анонсировали, что он на них не явится. В конечном итоге, Порошенко отвечал на вопросы журналистов, а также даже спел для Зеленского на сцене перед своими фанатами.