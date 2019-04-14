Порошенко рассказал, сколько будет ждать Зеленского для дебатов на Олимпийском

Петр Порошенко приглашает Владимира Зеленского на дебаты / НБН

В воскресенье, 14 апреля, на НСК Олимпийский прибыл кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко.

При этом он заявил о том, что приглашает на дебаты оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского до 15.00.

Такое заявление Порошенко озвучил во время выступления на сцене возле стадиона перед своими сторонникам.

"Сегодня мы здесь, на Олимпийском. Для чего мы пришли? Потому дебаты сегодня должны состояться именно здесь. Мы никого не боимся, мы делаем все, чтобы страна узнала правду, страна не хочет "покупать кота в мешке" и должна избрать настоящего президента и настоящего верховного главнокомандующего, который будет проводить движение Украины в ЕС и НАТО", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что сейчас здесь будет господин Зеленский", - добавил Порошенко.

После этого он отметил, что за 40-45 минут можно из любой точки Киева доехать до НСК Олимпийский, поэтому будет ждать оппонента до 15.00, чтобы провести с ним дискуссию в формате дебатов.

Отметим, что сам Зеленский приглашал своего оппонента провести дебаты на НСК в пятницу, 19 апреля.

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В свою очередь, в команде Порошенко подчеркнули, чтопрезидент хочет в этот день дебатировать в студии UA:Першого, согласно закону.

Как известно, накануне Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты.

При этом 12 апреля команда Зеленского опубликовала новое видео с анонсом и точной датой предвыборных дебатов.

Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.