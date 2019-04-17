"Все будет "зешибись": Тимошенко назвала Зеленского победителем выборов

Тимошенко назвала Зеленского победителем / Turbo News

Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко записала видообращение к избирателям, в котором рассказала о нервном напряжении общества в связи со вторым туром выборов.

"Вокруг меня все ругаются о том, как голосовать во втором туре", - заявила нардеп в ролике, опубликованном в Facebook.

По словам Тимошенко, один кандидат пугает избирателе результатом выборов, а второй рассказывает, что после 21 апреля все будет "зешибись".

Она подчеркнула, что с 22 апреля для рядовых украинцев жизнь будет продолжаться, поэтому важно сохранить добрые взаимоотношения с родными и близкими. Политик добавила, что никакой кандидат в президенты не достоин того, чтобы из-за него терять семью или дружбу.

Тимошенко констатировала, что, несмотря на баталии, исход выборов очевиден – во втором туре победит Владимир Зеленский.

"Это объективная реальность", - подытожила нардеп.

Keep calm Знаєте, що мене зараз хвилює найбільше? Навколо мене всі пересварилися через 2-й тур. Впевнена, що навколо вас теж. Одні лякають, що після 21 квітня наступить армагеддон. Інші - що все буде "зешибісь". Але друзі, не буде ні першого, ні другого. Після 21 квітня настане 22 квітня. А стосунки людей будуть зруйновані. Нам треба повернутися з політичної війни. Припинити цей політичний передоз в нашому повсякденному житті. Саме наша єдність, а не вибори президента, - запорука того, що в країні все буде добре. Кожен новообраний президент починає свою промову з таких слів: "Я буду президентом всіх українців"… Давайте ж і ми з вами будемо українцями всіх українців. Це дуже важливо! Опубликовано Юліей Тимошенко Среда, 17 апреля 2019 г.

Напомним, ранее лидер Батькивщины записала обращение к кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.