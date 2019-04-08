"Балаган": Тимошенко осудила борьбу между Порошенко и Зеленским

Юлия Тимошенко раскритиковала методы борьбы лидеров президентской гонки / Батькивщина

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко намерена настаивать на внедрении механизма контроля за деятельностью президента на законодательном уровне. Она негативно отозвалась о предвыборной борьбе кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Многие сегодня с грустью наблюдает за шоу, устроенным кандидатами, которые попали во второй тур. Отчасти в борьбе за должность они не брезгуют даже унижением страны", - сказано на странице Тимошенко в Instagram.

Нардеп ожидает окончания президентских выборов и уже озвучила планы на предстоящую парламентскую кампанию.

Читайте такжеПолитолог объяснил опасность союза между Зеленским и Тимошенко"Уверена, ее результаты позволят нам вернуться к содержательной политике и начать реальные изменения. Теперь Верховная Рада имеет уникальную возможность принять базовые законы, которые внедрят механизмы контроля за деятельностью любого президента", - подчеркнула политик.

По словам Тимошенко, на Согласительном совете она уже предложила список соответствующих законов.

"Нам нужно принять законы о ВСК, импичменте президента и референдуме, отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей, ввести пропорциональную избирательную систему и узаконить право отзыва депутатов и целых партий, которые себя дискредитировали. Мы не имеем права втянуться в балаган. Мы должны служить людям и уберечь страну", - сказала нардеп.

Напомним, Тимошенко отказалась быть арбитром на дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Ранее Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.