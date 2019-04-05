"Подождите рефери": сеть заполонили мемы про анализы Зеленского и Порошенко перед дебатами

В соцсетях появляется все больше мемов про то, как кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к дебатам.

Авторы народного творчества не обошли своим вниманием и приглашение на дебаты в качестве "независимого арбитра" Юлии Тимошенко. Та, кстати, обещала над этим предложением подумать.

Ранее, кстати, соцсети уже высказались о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов. В частности, отмечается, что "если Юлия Тимошенко согласится вести дебаты Зеленского и Порошенко, то кроме теста на алкоголь Петру Алексеевичу желательно пройти еще и кардиограмму".

К слову, и Зеленский, и Порошенко уже прошли медэкспертизу – причем оба провели трансляции этого события.

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