"Этот креативный перепихон нравится все больше": соцсети - о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов

Зеленский записал еще одно обращение, на этот раз - к Юлии Тимошенко / кадр из видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что согласен на участие в дебатах с Петром Порошенко и предложил в качестве "арбитра и ведущего" пригласить Юлию Тимошенко.

"Юлия Тимошенко, Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?", - спросил Зеленский в своем видеообращении.

Соцсети активно обсуждают размещенное видео и саму идею.

"Если Юлия Тимошенко согласится вести дебаты Зеленского и Порошенко, то кроме теста на алкоголь Петру Алексеевичу желательно пройти еще и кардиограмму. Чтобы не слег с сердечным приступом прямо на стадионе, ему же еще в тюрьму в следующем месяце", - иронизирует блогер Александр Волков.

Журналист Владимир Мыленко сравнил Зеленского с Гомером Симпсоном:

"Спробував уявити, що президентом США став навіть не Дональд Трамп, а Гомер Сімпсон.

Хоча ні. Гомер Джей поадекватніший буде. Принаймні, в наркоманії його не запідозриш"

Депутат Мустафа Найем считает, что в случае согласия Тимошенко закончит политическую карьеру в роли тамады.

"Владимир Зеленский предложил Юле Тимошенко стать ведущим дебатов с Петром Порошенко. Я считаю, лидеру "Батькивщина" однозначно надо соглашаться. В обмен на кресло премьер-министра. А вообще, отличный конец политической карьеры - стать тамадой у друзей Игоря Коломойского и Рината Ахметова", - написал политик.

Севгиль Мусаева придумала бизнес-идею по возвращению внешнего долга:

"Теперь Зеленский предлагает Юлию Тимошенко в качестве арбитра и ведущей на дебатах. С таким подходом мы сможем отдать часть госдолга за счёт продажи билетов на Олимпийском"

Глеб Простаков задается вопросом, можно ли будет считать прямым вмешательством Кремля в выборы со всеми вытекающими последствиями, если дебаты - в случае отказа Тимошенко - будет вести Юрий Бойко.

Политолог Петр Олещук считает главной победой Зеленского десакрализацию власти:

"Те, що Зе зумів втягнути свого опонента та його "команду" у "дебатно-стадіонний", а тепер і "сечовий" дискурс - це його найбільша перемога.Той, хто тримає ініціативу, той і перемагає. Тому що задає загальний вектор у потрібному напрямку.

Ми рухаємося шляхом подальшої десакралізації влади. Якщо влада десакралізована - жодних перешкод для голосування за Зеленського не лишається. І зараз на десакралізацію працюють технологи Порошенка. Очевидно, не розуміючи цього"

Бизнесмен Евгений Черняк вспомнил цитату из Пелевина.

"Хоспади, как же это охеренно. Ждём теперь видео от бабы Юли. Ребят, у неё может быть вообще самое смешное. Помогите ей кто-нибудь. Этот креативный перепихон мне нравится всё больше и больше", - радуется ведущий Андрей Шабанов.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение с НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты выдвинул украинскому лидеру ряд условий для проведения дебатов.

В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.