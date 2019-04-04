"Гарант" на дебатах: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского

В штабе Юлии Тимошенко прокомментировали интересное предложение Владимира Зеленского.
В штабе лидера Батькивщины Юлии Тимошенко ответили на предложение Владимира Зеленского стать "арбитром" на его дебатах с Петром Порошенко.
"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", — сказал представитель Тимошенко в комментарии Громадському.
Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.
Читайте также"Этот креативный перепихон нравится все больше": соцсети - о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов
В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.
На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.
Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.