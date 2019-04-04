"Гарант" на дебатах: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского

Юлию Тимошенко позвали на дебаты кандидатов в президенты / Reuters

В штабе лидера Батькивщины Юлии Тимошенко ответили на предложение Владимира Зеленского стать "арбитром" на его дебатах с Петром Порошенко.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", — сказал представитель Тимошенко в комментарии Громадському.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

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В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.