"Поздравляю украиноботов": жена Порошенко рассказала о шансах на победу

Марина Порошенко верит в победу мужа / УНИАН

Жена президента Марина Порошенко посчитала новые данные социологических опросов основанием для поздравления "украиноботов".

"Прежде всего я хочу поздравить всех украиноботов с результатами последних социологических опросов… разрыв между кандидатами в президенты стремительно уменьшается, и эта тенденция продолжается", - сказала она в эфире ТРК Украина.

Марина Порошенко заявила, что поражение ее супруга может стать основанием для утраты независимости и реванша пророссийских сил.

Читайте такжеПервая леди Украины? Необычные и интересные факты о Елене Зеленской"Те, кто думают, что достижения, которые получила Украина за последние 5 лет, останутся навсегда – к сожалению, ошибаются. Это не так. И события последнего дня… свидетельствуют, что старая политическая сила, скрывающаяся за новым лицом, пытается сделать реванш", — считает жена президента.

Супруг гаранта подчеркнула, что обеспокоенность уже вызывает решение суда по признании незаконной национализации Приватбанка, а также снятие ареста со счетов сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича.

"И это еще не было выборов!", — резюмировала первая леди.

Напомним, жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена Зеленская рекомендовала мужу реже общаться с журналистами, поскольку он занят подготовкой к дебатам, а общение с прессой занимает много времени.