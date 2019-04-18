"Поздравляю украиноботов": жена Порошенко рассказала о шансах на победу

Супруга президента предостерегла избирателей от реванша.
Жена президента Марина Порошенко посчитала новые данные социологических опросов основанием для поздравления "украиноботов".
"Прежде всего я хочу поздравить всех украиноботов с результатами последних социологических опросов… разрыв между кандидатами в президенты стремительно уменьшается, и эта тенденция продолжается", - сказала она в эфире ТРК Украина.
Марина Порошенко заявила, что поражение ее супруга может стать основанием для утраты независимости и реванша пророссийских сил.
Читайте такжеПервая леди Украины? Необычные и интересные факты о Елене Зеленской"Те, кто думают, что достижения, которые получила Украина за последние 5 лет, останутся навсегда – к сожалению, ошибаются. Это не так. И события последнего дня… свидетельствуют, что старая политическая сила, скрывающаяся за новым лицом, пытается сделать реванш", — считает жена президента.
Супруг гаранта подчеркнула, что обеспокоенность уже вызывает решение суда по признании незаконной национализации Приватбанка, а также снятие ареста со счетов сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича.
"И это еще не было выборов!", — резюмировала первая леди.
Напомним, жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена Зеленская рекомендовала мужу реже общаться с журналистами, поскольку он занят подготовкой к дебатам, а общение с прессой занимает много времени.