"Вы убьете "Минск": Украина поставила Совету Европы ультиматум

Украина поставила Совету Европы ультиматум / avto-polis.kiev.ua

Украина отказывается от соблюдения Минских соглашений – если Германия, Франция и остальные государства ЕС снимут санкционное давление с России в Совете Европы.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления – ред.), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", – цитирует Европейская правда главу украинского МИД Павла Климкина.

Он уже поставил об этом в известность своих коллег-министров из европейских государств.

Читайте такжеХорошая мина при плохой игре: почему ЕС не накажет Россию за выдачу украинцам паспортовПо его словам, основания для такого шага у Украины есть.

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям "ЛДНР" – ред.), вы пойдете на шаги навстречу России – тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", – заявил он.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Германия практически открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы, ее также поддерживают Франция и ряд других государств. Поэтому именно с представителями этих стран вел переговоры украинский министр. По его словам, "немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы".

"Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", – подчеркнул Климкин.

Ранее ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе. При этом он утверждается, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".