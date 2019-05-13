"Никакого давления": ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе

ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек от лица Евросоюза заявил, что ЕС не намерен вводить новые санкции против России из-за раздачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, как это делает сама Россия", – цитирует еврочиновника ТАСС.

При этом он утверждает, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Слова чешского дипломата подтвердил и министр Румынии Теодор Мелешкану. При этом румынский представитель заверил, что новые антироссийские санкции не нужны и самим украинцам: "Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства – это может создать проблемы для Украины". Вот только, в чем он видит эти проблемы, чиновник уточнять не стал.

Читайте также"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФСтоит отметить, что Киев занимает в этом вопросе прямо противоположную позицию, призвая ЕС к усилению давления на Россию.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Как известно, Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР". Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа".