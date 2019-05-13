"Никакого давления": ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе

13 мая 2019, 11:54

При этом он утверждается, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Украина, Евросоюз
ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек от лица Евросоюза заявил, что ЕС не намерен вводить новые санкции против России из-за раздачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, как это делает сама Россия", – цитирует еврочиновника ТАСС.

При этом он утверждает, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Слова чешского дипломата подтвердил и министр Румынии Теодор Мелешкану. При этом румынский представитель заверил, что новые антироссийские санкции не нужны и самим украинцам: "Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства – это может создать проблемы для Украины". Вот только, в чем он видит эти проблемы, чиновник уточнять не стал.

Читайте также"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФСтоит отметить, что Киев занимает в этом вопросе прямо противоположную позицию, призвая ЕС к усилению давления на Россию.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Как известно, Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР". Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа".

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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