"Сценарий по оккупации": Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов ЛДНР

В Госдепе убеждены, что действия Кремля нарушают Минские договоренности.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер высказал мнение, что действия России по упрощению выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса являются негативными для Украины.
"Донбасс - это Украина, и люди там, независимо от языка, которому отдают предпочтение, являются украинцами. Последнее решение России выдавать паспорта является крайне провокационным, оно напрямую вытекает из "оккупационного сценария" и подрывает усилия по выполнению Минских соглашений и восстановлению украинского контроля на Донбассе", - написал Волкер в Twitter.
Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.
В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.
У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.