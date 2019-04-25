"Сценарий по оккупации": Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов ЛДНР

Курт Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер высказал мнение, что действия России по упрощению выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса являются негативными для Украины.

"Донбасс - это Украина, и люди там, независимо от языка, которому отдают предпочтение, являются украинцами. Последнее решение России выдавать паспорта является крайне провокационным, оно напрямую вытекает из "оккупационного сценария" и подрывает усилия по выполнению Минских соглашений и восстановлению украинского контроля на Донбассе", - написал Волкер в Twitter.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.