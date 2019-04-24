Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий

Георгий Тука убежден, что выдавать паспорта будут не в ЛДНР, а на территории России / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Россия упростила выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса для реализации на украинских территориях сценария Абхазии и Южной Осетии.

"Вместе с тем по имеющейся у меня информации, они будут стимулировать, таким образом, отказ украинских граждан, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, от украинского гражданства. Например, бродят у них такие мысли, я не знаю, насколько они будут реализованы, но мысли такие у них есть, о том, чтобы провести перерегистрацию пенсионеров, которые проживают на территории оккупации. При этом старикам будет в ультимативном порядке предложено обменять украинский паспорт на паспорт гражданина так называемой "Донецкой" или "Луганской республики" и таким образом просто стариков поставят перед выбором "или — или", - цитирует чиновника InfoResist.

Читайте также"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНРПо словам Туки, Россия стремиться захватить не только украинские территории, но и население. Однако для жителей самопровозглашенных республик решение о смене документов будет непростым, поскольку после получения паспорта они уже не смогут свободно приехать в Украину, а значит утратят соцвыплаты и, возможно, связь с родными.

Чиновник предположил, что выдавать паспорта Кремль намерен на территории России.

"Потому что Россия по-прежнему формально демонстрирует свою позицию, что оккупированная часть Донетчины и Луганщины это территория Украины. А раз это территория Украины, то они не могут выдавать на этой территории свои паспорта, потому что это противоречит международным нормам. И будет как минимум какой-то скандал, как был с венграми. Это как минимум. Но он, конечно, будет намного больше. Поэтому они будут осуществлять всю эту процедуру, скорее всего, я думаю, на территории Ростовской области", - резюмирует заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.