Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий

Чиновник не может предположить, насколько охотно жители непризнанных республик начнут менять документы.
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Россия упростила выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса для реализации на украинских территориях сценария Абхазии и Южной Осетии.
"Вместе с тем по имеющейся у меня информации, они будут стимулировать, таким образом, отказ украинских граждан, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, от украинского гражданства. Например, бродят у них такие мысли, я не знаю, насколько они будут реализованы, но мысли такие у них есть, о том, чтобы провести перерегистрацию пенсионеров, которые проживают на территории оккупации. При этом старикам будет в ультимативном порядке предложено обменять украинский паспорт на паспорт гражданина так называемой "Донецкой" или "Луганской республики" и таким образом просто стариков поставят перед выбором "или — или", - цитирует чиновника InfoResist.
Читайте также"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНРПо словам Туки, Россия стремиться захватить не только украинские территории, но и население. Однако для жителей самопровозглашенных республик решение о смене документов будет непростым, поскольку после получения паспорта они уже не смогут свободно приехать в Украину, а значит утратят соцвыплаты и, возможно, связь с родными.
Чиновник предположил, что выдавать паспорта Кремль намерен на территории России.
"Потому что Россия по-прежнему формально демонстрирует свою позицию, что оккупированная часть Донетчины и Луганщины это территория Украины. А раз это территория Украины, то они не могут выдавать на этой территории свои паспорта, потому что это противоречит международным нормам. И будет как минимум какой-то скандал, как был с венграми. Это как минимум. Но он, конечно, будет намного больше. Поэтому они будут осуществлять всю эту процедуру, скорее всего, я думаю, на территории Ростовской области", - резюмирует заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.
Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.
В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.
У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.