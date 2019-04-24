"РФ признала себя оккупантом": у Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе

Владимир Зеленский / Reuters

Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", – говорится в сообщении пресс-службы команды Владимира Зеленского.

Также обращается внимание на то, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

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"Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", – добавили в команде Зелеснкого.

"Донбасс - это Украина", - резюмировали в команде Зеленского.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.