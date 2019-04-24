"Не потерпим": Путин нашел причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия не хочет создавать проблемы новой украинской власти, а упрощение получения гражданства жителям отдельных областей Донбасса является вопросом гуманитарного характера.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал он на встрече с членами совета законодателей.

По словам президента РФ, жители этих областей якобы не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", - добавил Путин.

По словам помощника президента РФ Владислава Суркова, решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".

Читайте такжеРосСМИ описали схему раздачи в "ДНР" паспортов России

"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", - заявил он ТАСС.

По его словам, решение Путина является "абсолютно справедливым и неизбежным".

"Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", - добавил Сурков.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.