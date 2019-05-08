Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР"

8 мая 2019, 13:12

Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Reuters

Кабинет Министров признал паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР, недействительными.

По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана, все паспорта, которые будут выдаваться Российской Федерацией украинским гражданам, будут признаны тоже недействительными.

"Это наш четкий ответ на агрессивные, гибридные действия по выдаче фейковых паспортов гражданам Украины", – подчеркнул Гройсман.

Он также заявил, что паспортизация украинских граждан на Донбассе - это строгое нарушение международных норм.

"По результатам этого решения обратимся к нашим партнерам, чтобы аналогичные решения были приняты другими странами, чтобы эти фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - сказал Гройсман.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

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Донбасс Россия паспорта Владимир Гройсман Украина
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