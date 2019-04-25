"Крайне провокационная акция": США отреагировали на решение Путина по паспортам для жителей Донбасса

США осудили решение Владимира Путина по паспортам для жителей захваченной части Донбасса / УНИАН

США осудили решение президента Российской Федерации Владимира Путина упростить процедуру получения гражданства РФ жителям захваченной части востока Украины.

Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ, говорится в заявлении Госдепартамента США.

В ведомстве отметили, что решение Путина создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса.

"…Россия с помощью этой крайне провокационной акции (упрощения процедуры получения российского гражданства жителям захваченной части Донбасса — Ред.) усиливает давление на суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметили в Госдепе.

Читайте такжеДля чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Позже стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.