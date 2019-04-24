"Не отходя от кассы": в РФ рассказали, как жителям "ЛДНР" раздадут двуглавые паспорта

На оккупированном Донбассе хотят раздавать паспорта РФ / УНИАН

Жители "ДНР" и "ЛНР" смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях ОРДЛО, а за выдачей паспорта им придется ехать в Ростовскую область.

Как заявили в пресс-службе МВД России, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства.

Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц т.н. "ДНР" и "ЛНР" и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланки. Предположительный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев. В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации.

В МВД России добавили, что указанная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).

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Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.